Москва, 13 мая, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Среди представителей власти есть единое мнение насчет помощи валютным ипотечникам. Власти не против льготных курсов только в том случае, если это будет достигнуто путем соглашения между кредитором и заемщиком. Об этом заявил доцент кафедры банковского дела РЭУ имени Г. В. Плеханова Лазарь Бадалов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию с валютными ипотечниками.

ИА REGNUM Рубль

«Власти уже неоднократно давали четкий ответ валютным ипотечникам, что не поддержат инициативу по пересчету валютной ипотеки по льготному курсу. Первым свой ответ дал Банк России, выпустив рекомендательное письмо для банков «О реструктуризации ипотечных жилищных ссуд в иностранной валюте». В этом письме он рекомендовал банкам конвертировать валютные кредиты по курсу на 01.10.2014 . Однако рекомендательное письмо не является обязательным к исполнению банками.

Позже свой ответ валютным ипотечникам дал президент России, подчеркнув, что будет неправильно помогать только одной категории заемщиков, попавшей в трудную ситуацию, и если помогать, то всем. После этого в России стартовала Программа помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков, попавшим в сложное финансовое положение, утвержденная постановлением правительства РФ 20 апреля 2015 года.

Затем были попытки валютных ипотечников в судебном порядке добиться решения по льготному курсу, но и здесь результат был отрицательным для них. Одними из последних свой ответ дали представители Минфина, они сказали, что не могут поддержать законодательные инициативы по установлению льготных курсов конвертации валютной ипотеки в рубли», — напомнил ситуацию Бадалов.

«Таким образом, становится понятно, что никакого принуждения банков к льготному курсу со стороны властей ждать не стоит», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ не поддержал идею пересчета валютной ипотеки по льготному курсу. По мнению представителей министерства, это противоречит действующему законодательству и нарушает права других категорий граждан. Между тем Центробанк РФ отмечает рост просрочки по валютной ипотеке. По данным на 1 марта 2016 года, просрочка за год выросла 49,6% — до 28,3 млрд рублей.

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