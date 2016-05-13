Сыктывкар, 13 мая, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анатолий Князев рассказал, что посевные работы в республике уже начались в южных и центральных районах, на декаду раньше обычных сроков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

«Вопиющий бардак, что только 14% сельхозугодий находится в обороте. По сути, это наше республиканское имущество и то, что ничего не делалось, чтобы закрепить его и вовлечь в работу — огромное упущение. Задача, которая стоит перед правительством, минимущества и минсельхозом вместе с муниципалитетами оперативно провести оценку свободных земельных ресурсов, которые могут быть использованы для сельскохозяйственных нужд, определить их границы и инициировать работу по включению этих земель в оборот. В других регионах эта тема давно отработана, потому и работа с инвесторами — агропредприятиями ведётся активнее. Наша задача увеличить посевной фонд в разы, в перспективе — кратно», — поручил врио главы Республики Коми Сергей Гапликов.

Руководитель республики отдельно поинтересовался имеющимися техническими ресурсами, которыми обладают региональные сельхозпроизводители. Анатолий Князев ответил, что в сравнении со среднероссийскими показателями, в зависимости от различных работ, в республике соотношение количества техники и обрабатываемых площадей выше в 3−4 раза.

Министр также доложил, что для более активной работы в северных территориях с использованием федеральных субсидий на несвязную поддержку в области растениеводства, предлагается инициировать изменения в соответствующую методику, включив в неё не только пашни, но и сенокосы и пастбища. Сергей Гапликов поддержал инициативу, поручив подготовить соответствующее письмо с обоснованием в адрес Минсельхоза России.

«В южных и центральных районах вносятся на поля органические и минеральные удобрения, ведется обработка почвы, в Прилузском, Сысольском районах и в Сыктывкаре начался сев однолетних и многолетних трав Посеяно 205 га, что составляет 2,7% от планового объема посевных площадей кормовых культур», — отметил министр.

По его словам, посевные работы в хозяйствах всех категорий запланированы на уровне прошлого года — на площади 15,3 тыс. га, в том числе картофель — на 7 тысяч га, овощи открытого грунта — на 0,6 тысяч га, кормовые культуры — на 7,7 тысяч га. В том числе, в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах яровой сев запланирован на площади 9 тысяч га, включая яровые зерновые — 659 га, картофель — 570 га, овощи открытого грунта — 55 га, кормовые культуры — 7,7 тысяч га, из них однолетние травы — 5 тысяч га и многолетние травы — 2,7 тысяч га.

Всего на посевных работах будет задействовано около 370 тракторов, 38 сеялок, 85 плугов, 44 культиватора, 42 дисковые бороны, 24 картофелесажалки. Техническая готовность машинно-тракторного парка в Республике Коми составляет по тракторам 85%, по основным почвообрабатывающим и посевным машинам — 92%.

Как отметил Анатолий Князев, структура существующего тракторного парка с учетом технической готовности и коэффициента использования позволяет провести весенне-полевые работы в оптимальные сроки.