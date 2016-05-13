Вашингтон, 13 мая, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Американец Виктор Шепард купил пикап Toyota Tundra 2007 года для рабочих поездок и за девять лет машина прошла более 1,6 млн километров (1 млн миль), сообщает NY Daily News.

Firatun aini Toyota Tundra

За время эксплуатации автомобиль пережил более сотни плановых и мелких ремонтов, все основные узлы и агрегаты машины остались рабочими и не требуют замены. Сотрудники американского филиала компании Toyota Motor подарили Шепарду новый аналогичный пикап, а его старую машину забрали для детального изучения агрегатов и узлов.

Пикап Toyota Tundra продается сейчас в США по цене от $30 тыс., но спрос на модель невысок: за четыре месяца 2016 года реализовано 35,8 тыс. таких автомобилей. Лидер американского автомобильного рынка, пикап Ford F-серии, за тот же срок реализован в количестве 257 тыс. экземпляров.