Ставрополь, 13 мая, 2016, 11:51 — ИА Регнум.



vium.ru Пробуждение от опиума

В Ставрополе раскрыта группировка, реализующая синтетические наркотики в крупном размере. Из оборота изъято более 110 кг этого вида наркотика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Следствием задержаны шесть подозреваемых, причастных к реализации наркотиков. Они арестованы.

Все началось с обнаружения тайника с наркотиком синтетического происхождения. Вскоре выяснилось, что в городе орудует группировка, которая приобретает наркотики по еще не выявленным каналам, затем фасует наркотики на разовые дозы и прячет их в тайник идля дальнейшей реализации.

Дома и в машинах подозреваемых были найдены наркотики, предметы и средства для их изготовления и расфасовки, банковские карты, документы об открытии счетов, паспорта транспортных средств, используемых в преступной деятельности.

В общей сложности, полицией региона изъято более 110 килограмм наркотических средств синтетического происхождения. Назначено проведение 15 судебных химических экспертиз.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота и сбыта наркотических средств в значительном размере. В настоящее время подозреваемые дают признательные показания. Статья обвинения может быть переквалифицирована на «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».

Наказание по этой статье может составить от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Отметим, что наркоторговля — серьезная проблема для региона. По итогам 2015 года правоохранительными органами Ставрополья выявлено свыше 3 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято около полутонны наркотиков.

В этом году также прогремели несколько громких дел, связанных с распространением наркотиков в крае. Так, в марте в крае была осуждена группировка, распространявшая на Кавминводах синтетические наркотики из Испании. Наркотики получались по почте из Испании. Из незаконного оборота канала международных почтовых отправлений изъято более 6,634 кг метанона, пирроилдиновалерофенона, метилфенидата, пентедрона, на общую сумму свыше 13 млн рублей.

В начале марта житель Ставрополья Павел Даллакян осужден за сбыт синтетических наркотиков на 2 млн рублей. На рассмотрении суда Предгорного района Ставрополья находится еще одно дело о продаже синтетических наркотиков через интернет. Подозреваемый также раскладывал наркотические дозы в тайники.

А в начале февраля в суд ушло дело экс-надзирателя тюрьмы, который обвинен в пособничестве наркодилерам. Он получал по просьбе осужденного наркотики и хранил их в служебном кабинете.