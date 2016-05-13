Предприятие из Ярославской области представило Путину новый мотовездеход
Ярославль, 13 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Новый армейский мотовездеход РМ 650−2 презентовали 12 мая 2016 года президенту России Владимиру Путину специалисты завода «Русская механика» из Рыбинска Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.
Рыбинцы пригнали свою последнюю разработку в резиденцию главы государства Бочаров Ручей в Сочи.
«У нас уже есть трехлетний контракт на выпуск серийной продукции для армии. Одна из моделей представленных Президенту — квадрацикл 6×4. Его задумывали под потребности МЧС при тушении лесных пожаров, но военным модель понравилась, еще 3 недели назад министр обороны Сергей Шойгу положительно отзывался. Это универсальная модель для общегражданских целей. В военном варианте это платформа с гранатометом. Можно грузить на нее также снаряжение, воду. Разработка подходит для минометных расчетов, существенно увеличивает мобильность, но еще предстоят испытания, перед тем как будет подписан новый контракт», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора завода «Русская механика» Сергей Крючков.
На предприятии пояснили, что у новой машины пуленепробиваемый бак, специальные крепления для военного снаряжения. Использоваться мотовездеход может в условиях Арктики. Также как и второй представленный Владимиру Путину квадрацикл — армейский снегоход А1. Он уже поставляется в войска по госконтракту. Обе машины разработаны по заказу военных, но на основе гражданских моделей, в частности квадрацикла Тайга-Патруль 551svt.