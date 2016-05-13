Ярославль, 13 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Новый армейский мотовездеход РМ 650−2 презентовали 12 мая 2016 года президенту России Владимиру Путину специалисты завода «Русская механика» из Рыбинска Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

фото сайта russnegohod.ru

Рыбинцы пригнали свою последнюю разработку в резиденцию главы государства Бочаров Ручей в Сочи.

«У нас уже есть трехлетний контракт на выпуск серийной продукции для армии. Одна из моделей представленных Президенту — квадрацикл 6×4. Его задумывали под потребности МЧС при тушении лесных пожаров, но военным модель понравилась, еще 3 недели назад министр обороны Сергей Шойгу положительно отзывался. Это универсальная модель для общегражданских целей. В военном варианте это платформа с гранатометом. Можно грузить на нее также снаряжение, воду. Разработка подходит для минометных расчетов, существенно увеличивает мобильность, но еще предстоят испытания, перед тем как будет подписан новый контракт», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора завода «Русская механика» Сергей Крючков.

На предприятии пояснили, что у новой машины пуленепробиваемый бак, специальные крепления для военного снаряжения. Использоваться мотовездеход может в условиях Арктики. Также как и второй представленный Владимиру Путину квадрацикл — армейский снегоход А1. Он уже поставляется в войска по госконтракту. Обе машины разработаны по заказу военных, но на основе гражданских моделей, в частности квадрацикла Тайга-Патруль 551svt.