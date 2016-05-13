Севастополь, 13 мая, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В Севастополе 13 мая проходят торжества, посвященные празднованию 233-летия Черноморского флота России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Bujhm0709 Черноморский флот

День Черноморского флота учрежден в 1996 году и отмечается ежегодно 13 мая.

Празднование началось с торжественного молебна в храме Архистратига Михаила. У памятника основательнице Черноморского флота императрице Екатерине II прошел митинг и возложение венков с участием роты почетного караула и оркестра ЧФ.

«Мы стараемся достойно продолжать славные традиции Черноморского флота. Свидетельство этому — успешное выполнение кораблями флота задач в Черном и Средиземном морях, в дальней океанской зоне. Уверен, что Черноморский флот успешно справится с задачей м в летний период обучения и в ходе учений «Кавказ-2016», — сказал журналистам сегодня, 13 мая, командующий Черноморским флотом РФ адмирал Александр Витко.

Днем 13 мая на набережной Приморского бульвара у памятного знака кораблям Черноморской эскадры стартует парусная регата «Под парусом к адмиральским погонам».

В ней примут участие экипажи яхт училища, ЦСКА и севастопольских общественных организаций, а также гребные команды училища, Черноморского флота, ветеранов ВМФ.

Весной 1783 года императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота. 13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту, расположенную в юго-западной части Крымского полуострова Черного моря, вошли 11 кораблей Азовской флотилии под командованием участника Чесменского сражения вице-адмирала Ф.А. Клокачева. Позднее к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии, эти первые 28 кораблей и стали боевым ядром зарождающегося флота.