Симферополь, 13 мая, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Клещи в 2016 году в Крыму появились раньше обычного и в значительно больших количествах, сообщила в эфире телеканала «Крым 24» руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская.

Dack9 Пастбищный клещ

«Это видно не только по тем исследованиям, которые проводят биологи в объектах окружающей среды, но и по обращениям жителей за медицинской помощью в лечебно-профилактические организации как пострадавших от укуса клещей», — сказала Пеньковская.

Также она отметила, что по разрешенным пешим туристическим маршрутам на полуострове проведена акарицидная обработка. Но при этом призвала не забывать о мерах предосторожности в лесу.

По сравнению с 2015 годом число пострадавших от укусов клещей за апрель и первые дни мая в Крыму увеличилось вдовое — с 417 до 805 человек. «С начала года в лечебно-профилактические организации полуострова по поводу присасывания клещей обратилось 805 человек, в том числе 461 ребенок. В 2015 году на аналогичную дату было зарегистрировано 385 обращений, из них 190 детей», — сообщили в Роспотребнадзоре.

За январь-март число пострадавших от укусов клещей в 2016 году в Крыму выросло втрое: 417 пострадавших, тогда как в 2015 году их было 154 человека. Зарегистрировано два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, случаев вирусного клещевого энцефалита не зарегистрировано.

По данным ведомства, больше всего людей пострадали от присасывания клещей при посещении леса в Алуште, Феодосии, Бахчисарае и Симферопольском районе. «Результаты исследования клещей, в том числе снятых с людей, на вирусоформность свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза и бактерией гранулоцитарного анаплазмоза человека», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году из-за ранней и сухой весны повышенная активность клещей наблюдается по всей России.