Ростов-на-Дону, 13 мая, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Сегодня, 13 мая, в Ростовской области вооруженному нападению подверглась сельская администрация. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель ГУ МВД России по Ростовской области Наталья Устименко, на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета.

stihi.ru Выстрел

В полицию поступило сообщение о том, что в здании администрации гражданин открыл огонь из обреза ружья и ранил сотрудника администрации. Первым на место происшествия прибыл участковый расположенного в селе пункта полиции. По предварительным данным, злоумышленник прицельно выстрелил в сотрудника правоохранительных органов, который впоследствии от полученного ранения скончался.

Подозреваемый задержан, по данному факту проводится проверка.

Источник, знакомый с ситуацией, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что ЧП произошло в селе Фёдоровка Неклиновского района. По его словам, в результате обстрела был ранен заместитель главы администрации. В администрации села ни один телефон, указанный на официальном сайте органа власти, не отвечает.