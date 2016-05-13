Ярославль, 13 мая, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Директор Центра подготовки юных футболистов ярославского клуба «Шинник» Алексей Карпов лишился своего поста. Как сообщил Карпов корреспонденту ИА REGNUM, контракт с ним не продлен.

фото страницы ЦПЮФ «Шинник» в Facebook Алексей Карпов

Такое решение было принято 12 мая на заседании Совета директоров футбольного клуба «Шинник». С 15 мая в ЦПЮФ назначен исполняющий обязанности директора — Галимджан Хайруллин.

«Контракт со мной не продлен по настоянию и.о. мэра Ярославля Алексея Малютина и депутата областной Думы Ильи Круглова, которые заняли по этому поводу жесткую позицию. Очевидно, что причина в том, что я активно противодействовал попыткам уничтожить клуб и школу юных футболистов. Я выходил на митинги против действия властей по оптимизации детских спортшкол, способствовал тому, чтобы эта проблема и вопрос финансированию ЦПЮФ были взяты на контроль на федеральном уровне. Сейчас нам удалось сохранить школу, ее название и статус. Поэтому ухожу я с чистым сердцем. Работа в ЦПЮФ была для меня образом жизни, но дел у меня достаточно», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Карпов.