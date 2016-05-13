Москва, 13 мая, 2016, 11:23 — ИА Регнум. 12 мая в рамках передачи «Время покажет» на «Первом канале» член Общественной палаты Сергей Марков заявил, что не нужно из конфликта России и Турции делать тюркофобию и делать невозможным примирение. «Мы заинтересованы в том, чтобы Анкара приняла наши условия. Турция нам дружественная сторона, но у нас проблема с их руководством. Мы настаиваем на своих условиях не потому, что гордость взыграла, а нам нужны гарантии, что ни один российский гражданин, в том числе турист, не будет убит», — отметил политолог.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По его оценке, Реджеп Тайип Эрдоган добьется того, что власть в Турции будет принадлежать исключительно главе государства: «Эрдоган проводит де-факто тихий государственный переворот. Он отправил в отставку премьер-министра, репрессировал многих военных, подавил часть своей партии. Аналитики говорят, что примерно через год в Турции будет личная диктатура Эрдогана. Он сделает президентскую конституцию, он будет у власти твердо до 2019 года. Ему надо дать шанс, после того как он сделает конституцию президентской, пойти на примирение с Россией, признав свою вину».

«Сегодня Эрдоган пытается выпросить поддержку у НАТО в своем конфликте с Москвой. Но НАТО не дает эту поддержку, так как не хочет ввязываться в ядерный конфликт с Россией», — уточнил он.

Член комитета Госдумы по обороне Максим Шингаркин (ЛДПР) считает, что если турецкая сторона передаст России подозреваемых в убийстве российского летчика, тогда мы можем говорить, что процесс диалога о восстановлении справедливости в отношении российских военных будет восстановлен.

По его мнению, сегодня Эрдоган пытается возродить Османскую империю, и Турция будет сознательно занимать проамериканскую и антироссийскую позицию. «Через исламизацию, ревизии, захватывая соседние регионы, Эрдоган хочет сыграть в игру, которая не устраивает ни Россию, ни Европу. В этой ситуации США используют Турцию как таран, с помощью которого они пробьют окно в Европу. По этому окну они пустят всех беженцев внутрь Европы с турецкими паспортами, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Евросоюза и самим получить полный контроль над Европой», — уверен Шингаркин.

«Евросоюз и США платят Турции огромные деньги, чтобы беженцы проголосовали против законного правительства Сирии. Если же российская и сирийская армия смогут удержать государственность Сирии, тогда эти люди должны превратиться в атакующие банды и перевернуть военным способом ситуацию в Сирии. Сегодня Эрдоган, под видом защиты Черного моря, призывает эскадру (именно США в блоке НАТО), чтобы блокировать российские движения вновь, если они подойдут к берегам Сирии. Это специально разыгранный сценарий, согласованный с Пентагоном», — добавил в эфире передачи «Время покажет» депутат.

Добавим, что политолог Павел Святенков заявил, что под руководством Эрдогана Турция превращается в государство с нестабильным, авторитарным режимом. «За последние 25 лет Турция наработала определенный капитал: были успешно проведены экономические, демократические реформы. От статуса страны «третьего мира» она стала процветающим, достаточно демократическим обществом. Казалось, президент ведет Турцию в сторону Европы, но сейчас он пытается юридически сконцентрировать все полномочия в своих руках. Турция начинает представлять опасность для регионов, в том числе и для нас, и для Европы. Мы думали, Турция идет к демократии, а она двигается в обратном направлении», — высказался Павел Святенков.

Напомним, от конфликта с Россией серьезно пострадал туристический спектр Турции. В 2015 году туристический рынок принес $93 млрд. В 2016 году Турция потеряла 4,5 млн туристов. Выезд в Турцию на майские праздники упал на 70% среди россиян. Если кризис в отношении с Россией обострится, убытки Турции могут составить 20 млрд в год — это 3% от ВВП страны.