Москва, 13 мая, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Объем денежной базы России в широком определении по состоянию на 1 мая 2016 года составил 10,462 трлн рублей против 10,975 трлн рублей на 1 апреля. Таким образом, за март показатель снизился на 4,7%, сообщается на сайте Центробанка РФ.

ИА REGNUM Рубль

Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (8,26 трлн рублей на 1 мая).

Кроме того, она включает корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (1,566 трлн рублей), обязательные резервы (378,4 млрд рублей), депозиты кредитных организаций в Банке России (257,3 млрд рублей).