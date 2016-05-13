Гатчина, Ленинградская область, 13 мая, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Тело 11-летнего мальчика обнаружено в поселке Дружная Горка в Гатчинском районе Ленинградской области. Школьник погиб под рухнувшими на него бревнами. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Об этом сегодня, 13 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленобласти.

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Следствием установлено, что около 16:50 12 мая мальчик проник на огороженную территорию ООО «Кедр», где забрался на штабели из бревен. Спускаясь вниз, он упал, а покатившиеся бревна завалили его и причинили смертельные травмы. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Как уточнили корреспонденту агентства в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти, на пилораму школьник пришел вместе с ровесником.

«Территория была огорожена, но проникнуть можно было. Прогнать ребят оттуда было некому — территория не охранялась. Там лежали огромные штабеля — около пяти метров в высоту. Ребята по ним бегали, и в какой-то момент один из штабелей стал рассыпаться под ногами у мальчишек. Один успел спрыгнуть, а другой нет — его буквально завалило бревнами», — рассказали в Следственном управлении.

Также там сообщили, что четвероклассник жил с дедушкой — его родители погибли. Семья на учете в правоохранительных органах и органах опеки не состояла.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели и владельцы коммерческой фирмы, на территории которой погиб ребенок. Будет проведена медэкспертиза.

Следственным отделом по городу Гатчина Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности».