Москва, 13 мая, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Рубль продолжает колебаться в районе отметки 65, не решаясь на активное продолжение роста. По мнению аналитика ГК ИнстаФорекс Игоря Ковалева, по мере приближения российской валюты к следующему барьеру на уровне 64 на рынке возобновляются опасения по поводу вмешательства ЦБ РФ с целью пополнения золотовалютных резервов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Таким образом, на данном этапе потенциал роста рубля выглядит весьма ограниченным. Для нового рывка валюте потребуется уверенный пробой области $48 по Brent. Однако предпосылок для этого не наблюдается, несмотря на новую порцию позитива от МЭА, по мнению которого, уже во втором полугодии спрос и добыча нефти практически сравняются», — пояснил эксперт.

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Как отметил Ковалев, «рубль сейчас опасается действий регулятора, а нефть — активизации американских сланцевиков и наращивания добычи в ряде стран, что служит мощной сдерживающей силой для двух активов».

«Что же касается ближайших перспектив, сегодня, 13 мая, многое будет зависеть от сигналов из США — если данные по розничным продажам оправдают ожидания и продемонстрируют рост, доллар отвоюет уровень 65 руб. и может нацелиться на 66,20 руб., чему также может способствовать фиксация прибыли перед уходом игроков на выходные», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, рубль сегодня в начале дня снижался к доллару и к евро. Курс доллара расчетами «завтра» на 10:00 мск повышался на 0,15 рубля — до 65,05 рубля, курс евро — на 0,28 рубля, до 74,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Нефть марки Brent торгуется на уровне 47,6 доллара за баррель.