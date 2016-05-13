Калуга, 13 мая, 2016, 11:10 — ИА Регнум. 34 преступления, совершенных 32 несовершеннолетними было зарегистрировано правоохранительными органами Калуги за 4 месяца 2016 года, из них большая часть — преступления против собственности.

kaluga-poisk.ru Городской прокуратурой выявлено более 500 нарушений законов о несовершеннолетних

Как сообщает 13 мая корреспондент ИА REGNUM, по информации прокуратры города Калуги, в этом году возросло количество участников преступлений из числа незанятых подростков, а часть преступлений совершена учащимися образовательных организаций. Особенно волнует калужских силовиков, что преступлений, совершенных подростками в составе групп, в областном центре стало больше на 160%.

По мнению исполняющего обязанности прокурора города Юрия Лукьяненко, следует срочно создать условия, исключающие нарушения закона в деятельности органов и учреждений системы профилактики, обратив внимание на выявление детей, проживающих в социально опасном положении. Также необходим комплексный подход к решению задач профилактики преступности и правонарушений, учитывая то, что городской прокуратурой в 2016 году выявлено в Калуге более 500 нарушений законов о несовершеннолетних.