Таллин, 13 мая, 2016, 11:05 — ИА Регнум. 14 мая в Эстонии пройдет традиционная акция «Ночь в музее», в которой примут участие почти 200 музеев, архивов, научных центров и выставочных залов страны. Об этом ИА REGNUM сегодня, 13 мая, сообщили в министерстве культуры Эстонии, отметив, что в нынешнем году акция носит название «Волны в ночи» и посвящена морским, звуковым, световым и прочим волнам. Специально для акции созданы экспозиции, будут проводится тематические мероприятия — от экскурсий с гидами до концертов, лекций и так далее. О мероприятиях рассказывает официальный сайт «Ночи в музее» в Интернете — существует и русскоязычная версия.

Таллин

Организаторы ждут более 100 тысяч посетителей, рассчитывая побить показатели 2015 года (110 тысяч человек). Вход на мероприятия акции «Ночь в музее» бесплатный. В Эстонии акция проходит с 2009 года. По традиции последних лет больше всего посетителей ждут в Музее Кадриорг, Музее современного искусства КуМу и в Музее Лётной гавани. Все они находятся в Таллине.