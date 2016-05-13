Калуга, 13 мая, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Нарушения, допущенные в ходе ремонта в сентябре прошлого года дорожного полотна за 5,525 миллиона рублей на улице Турбостроителей в Калуге, выявила проверка, инициированная Общероссийским народным фронтом, сообщает 13 мая корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы регионального штаба ОНФ в Калужской области Активисты ОНФ выявили участок частной территории, отремонтированный за бюджетные деньги

Согласно замерам комиссии, в состав которой вошли сотрудники прокуратуры, городской управы, подрядной организации и представители ОНФ, толщина асфальта на части съездов колеблется от 2,5 до 4 сантиметров. При этом в соответствии с муниципальным контрактом она должна составлять не менее четырех сантиметров. Также новый асфальт уже начал разрушаться.

«Проверка подтвердила разрушение асфальтового покрытия на проездах к четырем жилым домам, а также разрушение левого съезда в конце улицы. Чиновники дали обязательство устранить выявленные нарушения до конца июня, что мы обязательно проконтролируем. Кроме того, были обнаружены недостающие квадратные метры полотна: к удивлению присутствовавших, они оказались расположены за воротами — на частной территории. Ответ на вопрос, каким образом произошло так, что за деньги бюджета отремонтировали участок на территории коммерческого предприятия, даст Следственный комитет, который уже разбирается в этом деле», — заявил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Алексей Зеленев. Впрочем, по информации пресс-службы калужского ОНФ, часть затрат бюджета на ремонт этого участка подрядчиком возмещена.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рейда по новой шестикилометровой дороге, соединяющей калужскую улицу Московская и пригородную деревню Матюнино провели представители Общероссийского народного фронта в Калужской области. обнаружено ряд конструктивных недочетов, которые приводят к обрушению участков дорожного полотна, а ведь дорога, обошедшаяся бюджету в 42 млн рублей, принята в эксплуатацию только в 2015 году.

Активисты обратили внимание на участки дороги, где происходит интенсивное размытие асфальтового покрытия прилегающими водными потоками. В одном случае от дорожного полотна уже отваливаются куски, в другом — под покрытием образовался источник влаги, что привело к сквозному промоканию участка асфальта. Ситуацию усугубляет овражистая местность, в которую устремляется вода после таяния снега или дождя, смывая уложенную по краям дороги щебенку. На обочину невозможно встать — почва сразу проваливается. В некоторых местах под дорогой уже образовались ниши глубиной в несколько десятков сантиметров. Как рассказали общественникам местные жители, в зимнее время попадающая на проезжую часть вода замерзает, что значительно повышает риск дорожного происшествия. По мнению «фронтовиков» к столь плачевному положению привело отсутствие устройств водосборных сооружений, которые бы обеспечивали сток водных потоков и служили сохранности дорожного полотна.

Еще один проблемный момент, на который обратили внимание представители калужского ОНФ, — это качество водосточной трубы, проложенной под дорогой. Труба не укреплена должным образом. В других местах, где накапливается вода, водосточные трубы и вовсе отсутствуют.

«Если не принять срочных мер, ситуация будет быстро ухудшаться, и не исключено, что однажды участки дороги просто обрушатся, — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калужской области Денис Шаулин. — И хорошо, если это произойдет не под автомобилем. Вообще, исходя из выявленных фактов, очевидно, что необходимые проектные изыскания попросту не проводились. На ремонт дорог и тротуаров в Калуге в 2015 гобу было направлено 420 млн руб. Средства расходуются немалые, но если вложенные миллионы в буквальном смысле смывает водой, то мы не можем говорить об эффективности этих трат».