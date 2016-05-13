Четыре человека пострадали, один погиб в массовом ДПТ на Кубани
Краснодар, 13 мая, 2016, 10:52 — ИА Регнум. В Краснодаре произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни двух человек. По информации регионального ГУ МВД, авария случилась накануне, 12 мая, днем на 1320 км Ростовского шоссе.
По предварительным данным, виновником ДТП стал 57-летний водитель грузового автомобиля с прицепом, который при развороте создал помеху для движения ехавшему по встречной полосе автомобилю Lada Granta. Уходя от столкновения, водитель ВАЗа выехал на встречку и столкнулся еще с одной «Ладой». От удара водитель отечественной легковушки — 35-летний житель Адыгеи — погиб на месте.
Серьезные травмы получили и четверо его пассажиров, среди которых — 36-летняя женщина и шестилетний мальчик. Все пострадавшие были доставлены в больницу. За их жизнь борются медики. Спасти мальчика врачам не удалось, пишет информационный портал «Югаполис». Сегодня утром он скончался, не приходя в сознание.
В обстоятельствах ДТП разбираются дорожные полицейские.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого ГИБДД, за прошедшие сутки в крае зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в них три человека погибли, 18 человек пострадали. В крае произошло пять наездов на пешеходов, в них один человек погиб, четыре пострадали.