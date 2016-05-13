Краснодар, 13 мая, 2016, 10:52 — ИА Регнум. В Краснодаре произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни двух человек. По информации регионального ГУ МВД, авария случилась накануне, 12 мая, днем на 1320 км Ростовского шоссе.

livekuban.ru Авария на Кубани

По предварительным данным, виновником ДТП стал 57-летний водитель грузового автомобиля с прицепом, который при развороте создал помеху для движения ехавшему по встречной полосе автомобилю Lada Granta. Уходя от столкновения, водитель ВАЗа выехал на встречку и столкнулся еще с одной «Ладой». От удара водитель отечественной легковушки — 35-летний житель Адыгеи — погиб на месте.

Серьезные травмы получили и четверо его пассажиров, среди которых — 36-летняя женщина и шестилетний мальчик. Все пострадавшие были доставлены в больницу. За их жизнь борются медики. Спасти мальчика врачам не удалось, пишет информационный портал «Югаполис». Сегодня утром он скончался, не приходя в сознание.

В обстоятельствах ДТП разбираются дорожные полицейские.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого ГИБДД, за прошедшие сутки в крае зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в них три человека погибли, 18 человек пострадали. В крае произошло пять наездов на пешеходов, в них один человек погиб, четыре пострадали.