Ярославль, 13 мая, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Заместитель председателя Правительства Ярославской области по вопросам социально-экономического развития Михаил Крупин может принять участие в конкурсной процедуру по выборам Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Михаил Крупин

«Михаил Крупин уже обращался в нашу фракцию с вопросом о поддержке его кандидатуры на пост детского омбудсмена, фракция, если ипоступит официальное обращение, на ближайшем заседании обсудит данный вопрос и примет свое решение», — рассказал депутат фракции КПРФ в Ярославской областной думе Эльхан Мардалиев.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM,Михаил Крупин рассматривается многими как компромиссная фигура, которая сможет занять пост регионального Уполномоченного по правам ребенка. Активно ведутся разговоры, что его поддержит один из фаворитов первого конкурса по замещению данной должности. Получить комментарии самого Михаила Крупина ИА REGNUM пока не удалось.

Выборы детского омбудсмена начаты заново, после того как 26 апреля на заседании Ярославской областной думы, ни один из претендентов на данный пост не смог набрать необходимые 25 голосов.

Михаил Крупин родился в 1972 году, имеет два высших образования — Ярославское высшее военное училище им.А.В. Хрулева, и Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. Занимался предпринимательской деятельностью, работал помощником депутата Ярославской областной думы 5 созыва, возглавлял благотворительный фонд «Союз меценатов Ярославии». В сентябре 2013 года был избран депутатом Ярославской областной думы от Ростовского района. В марте 2015 года перешел на работу в Правительство Ярославской области.