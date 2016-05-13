Вашингтон, 13 мая, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Баскетбольный матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Сперс» закончился убедительной победой «Оклахомы» со счетом 113:99 (25:19, 30:12, 36:34, 22:34), сообщает «Р-Спорт».

Игра

Отличились Кевин Дюрэнт, набравший 37 очков и сделавший 9 подборов, Расселл Уэстбрук, записавший на свой счет 28 очков и 12 передач и Стивен Адамс с 15 очками и 11 подборами. В составе «Сан-Антонио» дабл-дабл сделал Ламаркус Олдридж (18 очков, 14 подборов).

«Оклахома» выиграла серию до четырех побед со счетом 4:2 и теперь встретится в полуфинальной серии плей-офф с действующим чемпионом «Голден Стэйт». Первый матч состоится 16 мая в Окленде.