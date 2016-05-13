Санкт-Петербург, 13 мая, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Элементы бетонной конструкции балкона третьего этажа разрушились и упали на землю в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили горожане в популярной группе в соцсети.

http://vk.com/spb_today Элементы рухнувшего балкона в Петербурге. Фото группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

«Московский проспект 79. Обрушился балкон. Пострадали припаркованные машины», — написала пользователь под ником Елена Васильева.

На размещенных фотографиях видно, что на землю рухнули крупные куски конструкций нижней части балкона, которые могли причинить людям смерть или тяжелые травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 11 мая во Фрунзенском районе Петербурга элемент балкона рухнул с высоты на молодую женщину, которая с коляской подошла к подъезду жилого дома на улице Ярослава Гашека. Попав женщине в голову, конструкция причинила тяжелую черепно-мозговую травму. Ребенок только чудом не пострадал. Пострадавшая женщина находится в реанимации, ей сделана операция.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).