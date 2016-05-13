Варшава, 13 мая, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Глава Минобороны Польши Антони Мачеревич обвинил Россию в неоднократном нарушении польского воздушного пространства в течение 2015 года. Министр обороны утверждает, что российские беспилотные летательные аппараты (БЛА) несколько раз вторгались в воздушное пространство Польши на границе с Калининградской областью. Своё заявление он сделал в эфире польского телеканала TVP.

Необознанный летающий объект

Мачеревич подчеркнул, что эти случаи происходили до того, как он стал главой оборонного ведомства. Теперь же, когда он руководит министерством обороны, встречаются лишь «единичные» нарушения, потому что Польша существенно укрепила границы.

Выступление Мацеревича последовало за сообщением ВВС Великобритании о том, что британские истребители «Тайфун» с военной базы в Эмари (Эстония) были направлены на перехват трёх транспортных самолётов. Из сообщения СМИ следует, что над Балтийским морем пролетели три транспортных самолёта из России, не отвечавшие на запросы эстонской авиабазы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая британский министр обороны Майкл Фэллон тут же назвал «полёт российских воздушных судов» «агрессией со стороны России». Он подчеркнул, что инцидент доказал пользу присутствия британской базы на территории Прибалтики. Он заявил: «Это еще один пример того, как важен вклад Соединенного Королевства для воздушной полиции НАТО в странах Балтии».