Мурманск, 13 мая, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В четверг, 12 мая, директор Кольской атомной электростанции Василий Омельчук заявил, что АЭС может и готова обеспечить электроэнергией Арктические российские регионы. Соответствующее заявление директор станции сделал во время своего выступления на пленарном заседании IX Регионального общественного форума-диалога «Атомная энергия в Арктике: экология и безопасность» в Мурманске.

Кольская АЭС

Как пояснил Омельчук, Кольская АЭС — основа заполярной электроэнергетики. Станция работает в соответствии со всеми действующими правилами и нормами, а уровень безопасности на АЭС повышается благодаря модернизации самой станции. Так, по словам директора, за последние 19 лет на Кольской АЭС на повышение уровня безопасности было потрачено более миллиарда долларов и выполнено около 1500 работ.

Напомним, что срок эксплуатации энергоблоков первой очереди на Кольской АЭС, согласно первоначальным планам, должен был истечь в 2018 и 2019 годах. Однако в связи с необходимостью сохранения энергетической безопасности Мурманской области срок работы энергетических блоков был продлен, к чему заблаговременно начал подготовку российский энергетический концерн «Росэнергоатом». Таким образом, отключение энергоблоков от сети произойдет только в 2039 году.

«Это единственно верный путь сохранения потенциала производства электроэнергии в Кольской энергосистеме, обеспечения энергетической безопасности региона как форпоста развития российской Арктики», — заявил Омельчук.

Справка ИА REGNUM :

Мурманская область является одним из наиболее энерговооруженных регионов российской территории. Здесь электроэнергию вырабатывают Кольская АЭС, мощность которой составляет 1760 МВт, Мурманская ТЭЦ, Апатитская ТЭЦ, также каскад ГЭС (общая мощность — 1550 МВт). На территории Мурманской области электроэнергию вырабатывают также и альтернативные источники энергии. Речь идет о применении энергии морского прилива. Также в Мурманске одной из частных компаний построена ветроустановка.

Кроме того, в системе Колэнерго в области работают 17 ГЭС, одна АЭЦ, две ТЭЦ, котельные на жидком и твердом топливе, обеспечивающие электроэнергией три рыбодобывающих предприятия, шесть горнорудных и металлургических комбинатов, 13 городов, 20 поселков.

Что касается конкретно электростанций в Мурманской области, то они в 2014 году имели мощность 3,7 млн кВт. За 2014 года АЭС выработали 16,4 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Больше всего в 2013—2014 годах потребляло электроэнергии в области обрабатывающее производство: 31% от всего потребления электроэнергии региона. Однако, несмотря на высокие потребительские способности области, например, в 2014 году электроэнергии было произведено больше, чем требовалось региону. Поэтому четверть от общего производства электроэнергии направили на экспорт, в том числе с Финляндию и Норвегию.

Ранее, 11 мая, в рамках IX Регионального общественного форума-диалога «Атомная энергия в Арктике: экология и безопасность» на круглом столе эксперты обсудили возможность сокращения радиоактивных отходов (РАО), накопленных на станции за 10 лет эксплуатации Комплекса переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Выполнить мероприятия по сокращению РАО планируется с помощью технологии переработки ЖРО. Как отметил главный инженер станции Владимир Матвеев, такая «технология очистки позволяет избавиться от радионуклидов и сократить количество подлежащих захоронению РАО более чем в 100 раз».