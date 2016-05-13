Калининград, 13 мая, 2016, 10:35 — ИА Регнум. В Калининградской области уничтожена крупная партия сыра, произведённого в Польше. Как сообщили сегодня, 13 мая, корреспонденту ИА REGNUM в Калининградской областной таможни, 335 кг сыра «Янтарный» польской фирмы Mlekpol пыталась ввезти в регион жительница Калининградской области.

Польский сыр предназначался для дальнейшей перепродажи в Калининграде

Молочной продукцией был забит салон автомобиля «Фольксваген Пассат». Владелица товара пояснила, что приобрела продукцию на оптовой базе в приграничном с Россией городе Бартошице и везла его в Калининградскую область для дальнейшей перепродажи.

Вместе с тем, как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора, на такую партию молочной продукции уже необходимо разрешение на ввоз и ветеринарные сопроводительные документы.

В отношении калининградки возбуждены дела об административных правонарушениях по по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование») и ч. 2 ст. 16.3 («Нарушение установленных запретов и ограничений») КоАП РФ.

Сыр был уничтожен в рамках исполнения президентского указа «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

ИА REGNUM напоминает, что последний случай крупного задержания сыра на российско-польской границе был зафиксирован в июле 2015 года. Тогда калининградец пытался вывезти из Польши 127 брикетов сыра общим весом 460 кг.