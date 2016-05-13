Астрахань, 13 мая, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В Астрахани коммунальщики устраняются последствия сильного дождя, обрушившегося на город. По сведениям астраханского Гидрометцентра, за минувшую ночь выпало 30 мм осадков, что больше месячной нормы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 13 мая, на борьбу с последствиями непогоды коммунальщики вышли уже со вчерашнего вечера.

30.mchs.gov.ru Гром и молнии

На откачке воды работает более 20 единиц специальной техники. В первую очередь дождевую воду убирают с центральных магистралей, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Этой ночью сотрудники коммунальных служб работали на наиболее проблемных участках, где вследствие дождя скопилось большое количество воды. Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий непогоды.

Между тем, расслабиться коммунальщикам, вероятнее всего, не придется в ближайшие три дня. По прогнозам синоптиков, до начала следующей недели высокая вероятность выпадения осадков сохранится. На случай ухудшения погодных условий спецтехника будет находиться в полной готовности. Администрация города призывает астраханцев соблюдать меры предосторожности, а автовладельцам проявлять особую бдительность на дорогах.

Напомним, накануне о вероятных ливневых дождях с грозами и шквалистым ветром астраханцев предупредило региональное МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале текущей недели из-за дождя в Астрахани без воды остались жители двух районов. Горячие и холодное водоснабжение было частично прекращено в Кировском и Ленинском районах с 13:00 10 мая. Причиной стали ливневые дожди, из-за которых подтопило главную канализационную станцию. Всего в зону отключения попали 90 тыс.человек.