Москва, 13 мая, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Налог для неработающих граждан в России станет репрессивным инструментом, направленным на наиболее незащищённые слои общества. Такое мнение 13 мая высказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, комментируя новую инициативу Министерства труда РФ.

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«В российском обществе существует обширный слой спившихся людей, слой, который возник в результате коллапса советской экономической системы и так и не рассосался за годы экономического роста. Но борьба с этим явлением не имеет отношения к планам властей», — уверен Колташов.

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«На деле эта мера скорее ударит по наиболее незащищённым и наиболее пострадавшим от кризиса слоям общества. То есть фактически это будет продолжение политики перекладывания издержек кризиса на население», — продолжил он.

Проблемы, которые возникнут в связи с введением нового налога, во многом обусловлены тем, что «в России крайне неработоспособная система помощи безработным», при этом общество не обеспечивает должный уровень социальной защиты для работников, отметил экономист: «Меры помощи безработным не работают как общенациональная система, способная дать людям защиту в случае потери работы. Более того, многие люди работают неофициально, и это зачастую отнюдь не их решение, а решение работодателя, в том числе на крупных предприятиях, когда один контракт подписывается на двух человек, а зарплату делят».

При этом вполне возможно, что людям «придется доказывать официальным службам, что они не являются тунеядцами», предостерегает Колташов. «Заставят приносить справки с работы, удостоверения и так далее», — добавил он.

«Это нововведение создаст обширную и дорогостоящую бюрократическую структуру, которая станет еще одним раздражителем для граждан, а сам налог станет дополнением к налогу на имущество физических лиц, сборам на капремонт и прочим мерам по спасению бюджета», — подчеркнул экономист.

Между тем в современной истории идея «налога на тунеядство» в условиях падающей или стагнирующей экономики отнюдь не нова, отмечает Колташов: «Это напоминает налог на безработных в Греции, который еврокомиссары продавили несколько лет назад. Суть этого налога такова, что если люди не умирают с голоду и не имеют официального трудоустройства, значит, какие-то деньги у них все-таки есть».

«Раз у них есть какие-то деньги, то почему бы им не заплатить налог? Людям просто произвольно приписали доход и установили ставку налога в 10%. В частности, доход таких неработающих был установлен в размере 3000 евро в год, с которых, соответственно, 300 евро в год приходится платить», — заявил экономист.

«Учитывая международный опыт, можно ожидать, что в России это будет реализовано аналогичным образом», — подытожил он.

Напомним, 12 мая заместитель главы Минтруда России Андрей Пудов заявил во время международной конференции «Социальное страхование» о том, что ведомство рассматривает возможность введения специального налога для неработающих граждан России.

По словам чиновника, инициатива обусловлена необходимостью легализации рынка труда. Как отметили в ведомстве, в текущем году заключено более 400 тысяч трудовых договоров, в то время как за прошлый год их число составило около двух миллионов.