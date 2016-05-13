Москва, 13 мая, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Госдума до конца июня примет закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Тарнавский.

ИА REGNUM Госдума

«Надеюсь, до ухода Думы на каникулы мы примем этот законопроект в целом», — сказал парламентарий.

Депутат обратил внимание на многочисленные жалобы жителей многоквартирных домов, где расположены дешевые гостиницы. «Хостелы волнуют многих горожан, живущих в городах-миллионниках, в Москве и Санкт-Петербурге», — говорит он. С принятием закона проблемы, идущие от хостелов, перестанут досаждать собственникам.

Госдума в первом чтении 13 мая рассмотрит законопроект, предполагающий запрет на использование жилого помещения для размещения гостиниц, запрещается также использовать его для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению.

Деятельность по оказанию гостиничных услуг может осуществляться лишь после перевода жилого помещения (или совокупности жилых помещений) в нежилое и оснащения его оборудованием, необходимым для оказания потребителям услуг надлежащего качества: системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для принятия на хранение денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров, отмечают депутаты. Жилищный кодекс не исключает возможности перевода в нежилое помещение квартиры в многоквартирном доме при условии, что такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.