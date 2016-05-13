Москва, 13 мая, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Объявленный в России в розыск по обвинению в крупных хищениях бывший президент «Банка Москвы» Андрей Бородин больше не разыскивается Интерполом. Структура исключила Бородина из списка объявленных в международный розыск, потому что он, как считают в Интерполе, «преследуется по политическим мотивам», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на компетентный источник.

Алексей1979 Андрей Бородин российский предприниматель и управленец, бывший президент и совладелец Банка Москвы,

«После того как британские власти предоставили ему статус беженца, адвокаты экс-банкира обратились в международную полицейскую организацию с ходатайством о снятии с него международного розыска как преследуемого по политическим мотивам», — пояснил источник.

Отмечается, что российская сторона намерена повлиять на решение Интерпола и добиться его отмены. Помимо Бородина, из списка разыскиваемых удалён ещё ряд граждан России, якобы также преследуемых по политическим мотивам.

Стоит отметить, что Бородин был объявлен в международный розыск в августе 2011 года. Накануне, 12 мая, Тверской суд Москвы арестовал принадлежащую Бородину усадьбу Park Place в городе Хенли-на-Темзе (графство Оксфордшир, Великобритания).

Он купил усадьбу в 2011 году, когда уже находился под следствием. Уголовное дело по факту хищения в особо крупных размерах было возбуждено 10 декабря 2010 года, а 28 марта 2011 года в качестве обвиняемого был привлечён к ответственности Бородин. В международный розыск фигурант дела объявлен 6 апреля 2011 года.