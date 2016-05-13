Лондон, 13 мая, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Общественность США — вопреки утверждениям некоторых кандидатов на пост главы Белого дома — не придерживается изоляционизма или политики односторонних решений, однако, как показало недавнее исследование общественного мнения, граждане США выступают за менее активное участие своей страны в делах остального мира, пишут Брюс Стоукс и Ксения Уиккет в статье, опубликованной Chatham House.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Союзники

На фоне риторики кандидатов на пост главы США как от Республиканской, так и от Демократической партий США, которые по-разному проблематизируют роль страны в делах остального мира, исследовательский центр Pew Research Center провел очередное исследование того, как граждане США видят место своей страны в мире.

Как показывают его результаты, разговоры о стереотипных изоляционизме и протекционизме США не находят отклика в американском обществе, в котором усталость от международного вмешательства сосуществует с твердой позицией по ряду вопросов, а также верой, что США являются силой добра в мире. Часто линия межевания в таких взглядах проходит в области политических привязанностей, а также возрастных различий.

Большинство граждан США (57%) считает, что Вашингтон должен разобраться с проблемами внутри страны и позволить другим разбираться со своими так, как они умеют — данный показатель вырос с 47%, зарегистрированных в 2010 году. Более того, приблизительно две трети гражданин страны отмечают, что Белому дому «следует думать не столько о международных делах, сколько сконцентрироваться на внутренних проблемах».

Когда речь заходит об изоляционизме, роль играет принадлежность к той или иной партии. Так, сторонники Республиканской партии с намного большей вероятностью выражают такую позицию — 62%, чем сторонники Демократической.

Также более половины опрошенных (51%) придерживаются мнения, что Вашингтон должен принимать в расчет мнение крупных союзников при определении своей внешнеполитической стратегии. Тем не менее тревожным фактом для союзников и потенциальных противников Белого дома должно стать то, что 42% респондентов считает, что Вашингтон на международной арене должен действовать в одиночку.

Несмотря на критику со стороны Дональда Трампа Североатлантического альянса, граждане США рассматривают НАТО позитивно, а 77% принявших участие в опросе отметили, что членство США в альянсе идет на пользу стране.

Помимо некоторой усталости от участия в международных операциях по обеспечению безопасности, граждане США в целом устали от экономического вмешательства Вашингтона — растут протекционистские настроения. Только 44% считает, что вмешательство США — вещь положительная, тогда как 49% отмечают, что такая ситуация идет США во вред — снижая заработные платы и сокращая рынок труда.

Авторы отмечают, что данные показатели не свидетельствуют, тем не менее, о том, что страна движется в сторону изоляционизма, хотя они и являются проявлением движения американского общества к «постройке нации дома», как его назвал президент США Барак Обама в 2012 году. Таким образом, следующему президенту придется принимать в расчет желания граждан США, большая часть которых хочет, чтобы Вашингтон разобрался сначала со своими проблемами, а другим позволил решать свои.

Результаты такой смены взглядов граждан США имеют большое значение для союзников Белого дома, поскольку по тем вопросам, которые не затрагивают Вашингтон напрямую, давним союзникам придется справляться самостоятельно или при ограниченной помощи из Вашингтона. И даже в тех областях, которые попадают в категорию национальных интересов США, союзники Белого дома могут обнаружить, что Вашингтон с меньшей готовностью поддерживает их интересы. И это может оказаться верным не только в области безопасности, но и сфере экономики — если США примут более протекционистскую роль, за ними последуют и другие.

В последнее время союзники США все чаще отмечают ненадежность Вашингтона по ряду вопросов. В частности, такие партнеры, как Япония и Южная Корея, стали брать на себя более активную роль в обеспечении собственной безопасности, а также развивать более прочные отношения со своими соседями.

В свою очередь, союзники Белого дома в ЕС выражают разочарованность относительно снижения заинтересованности Вашингтона и в их делах, например, по вопросу Ливии и Сирии. Если следующий президент будет следовать мнению большинства, этим союзникам придется привыкать к такой новой роли США.