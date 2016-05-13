Магадан, 13 мая, 2016, 09:53 — ИА Регнум. За четыре истекших месяца 2016 года на Колыме добыто свыше 3,2 тонн золота и 302 тонн серебра. По сравнению с прошлым годом показатели добычи золота возросли, а серебра — снизились, сообщает 13 мая пресс-центр правительства Магаданской области.

Добыча золота

К 1 мая недропользователи региона извлекли из земли 3283,2 кг золота и 302, 2 тонны серебра. За аналогичный период 2015 года золота было добыто на 738 кг меньше, а вот серебра — чуть больше.

Лидером добычи желтого металла является Северо-Эвенский городской округ, предприятия которого сообщили о добыче 1233,9 кг рудного золота. Артели Тенькинского городского округа добыли 991,2 кг золота, тройку лидеров золотодобычи региона замыкает Омсукчанский городской округ с результатом в 899,7 кг ценного металла.

Старатели Ягоднинского и Сусуманского городских округов начали добывать россыпное золото, пока им удалось добыть 4 кг и 93,7 кг соответственно.

Глава региона Владимир Печеный назвал текущие результаты добычи внушающими оптимизм. «Возможно, что в 2016 году мы выйдем на новый рекорд добычи золота в Магаданской области», — заявил он и напомнил, что золотодобыча является основной отраслью пополнения бюджета.