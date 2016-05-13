Пекин, 13 мая, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple инвестирует $1 млрд в китайский сервис частного такси Didi Chuxing, являющегося главным конкурентом американского стартапа Uber.

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«Мы инвестируем в Didi Chuxing по целому ряду причин, среди которых-возможность больше узнать о некоторых ранках Китая. Спустя определенный срок наше сотрудничество с китайским сервисом принесет выгоду обеим сторонам», — заявил глава Apple Тим Кук в своем телефонном интервью для ИА «Синьхуа».

По последним данным, предоставленным Didi Chuxing, сервисом такси пользуются около 300 млн человек в 400 городах Китая.

«Инвестиции со стороны такой крупной корпорации как Apple являются лучшим показателем того, что мы на правильном пути. Одобрение от Apple вдохновляет нас на дальнейшее развитие проекта», — заявил основатель и генеральный директор Didi Chuxing Чэн Вэй.