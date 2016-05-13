Южно-Сахалинск, 13 мая, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Подземный толчок магнитудой 4,3 зафиксирован в акватории Тихого океана в районе южных Курильских островов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

zeml.info Землетрясение. Шкала

По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», подземный толчок произошел в 12 мая в 17:32 по местному времени на глубине 69 км. Очаг землетрясения находился в 94 км к юго-востоку от поселка Южно-Курильск на острове Кунашир и в 65 км к югу от села Малокурильское на острове Шикотан.

«Землетрясение могли ощутить жители пгт. Южно-Курильск до 2−3 баллов и с. Малокурильское до 3 баллов. По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Подразделения экстренных служб и представители администрации указанных районов осмотрели здания и сооружения, включая социально значимые объекты, на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле МЧС.