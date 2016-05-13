Москва, 13 мая, 2016, 09:27 — ИА Регнум. В конце 2015 года автомобильные аналитики уверенно высказывались о том, что самые трудные времена впереди, и авторынок ещё не дошел до критической точки, но это обязательно случится, причём именно в 2016 году. Тем не менее в первые месяцы 2016 года надежда всё еще оставалась: предполагалось, что к весне рынок воспрянет ото сна, и потребители всё же порадуют дилеров покупкой новых авто. Но чуда не случилось. Итог продаж за апрель — 121 тысяча автомобилей. Таким образом, абсолютные объемы продаж упали до самых низких значений за десять лет, сообщают в Ассоциации европейского бизнеса.

Старый автомобиль

По сравнению со страшными показателями рынка в прошлом году, такими как минус 30%, минус 40%, падение рынка в апреле 2016 года в 8,5% на первый взгляд кажется успехом, если не учитывать падение рынка за предыдущие месяцы и фактические цифры по количеству проданных машин.

Результаты начала года показывают настоящее дно рынка, считает генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. «Оказалось, что 2015 год был не самым худшим. Даже нынешние драйверы рынка — массовые корейские модели, новые модели АвтоВАЗа и Ford — пока не способны вытянуть рынок», — заявил эксперт.

«На сегодняшний момент основная масса граждан России не стремится отдать деньги за новый автомобиль. Заявления правительственных чиновников, нестабильность валютных курсов и несостоятельная экономическая политика российского правительства не добавляют оптимизма по отношению к завтрашнему дню. А те, кто уже и так является владельцем машины, — не торопится её менять, понимая, что смысла в этом особого нет», — отметила в своем комментарии для ИА REGNUM доктор экономики Анна Мейзер.. К тому же, по словам эксперта, надо учитывать, что с 2015 года нет ни одного автомобильного бренда, который не повысил бы цены на свою продукцию

«Показатели апреля — это весьма тревожный сигнал. Традиционно в России апрель — один из пиковых месяцев для авторынка, но сейчас показатели даже хуже мартовских», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM автомобильный эксперт, главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов. По его словам, участники рынка ожидают, что в летние месяцы динамика только ухудшится.

Отрасль в кризисе, и показатели рынка тащат за собой как дилеров, так и производителей. Низкая загруженность автомобильных заводов, сокращение рабочих мест стали последствиями низкого уровня продаж. Кризис отрасли не остается без внимания, и единственным спасением остаются государственные программы. В Ассоциации европейского бизнеса охотно поддержали решение российских властей продлить госпрограмму по стимулированию спроса. «Это — правильное действие, нацеленное на то, чтобы помочь рынку преодолеть, возможно, самый тяжелый период в современной истории», — заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Но господдежку нельзя считать панацеей. Спасением станет не избавление от симптомов, качественная работа с причинами проблем. В данной ситуации корнем всех бед является общеэкономическая несостоятельность и нестабильность, и низкая покупательная способность населения ярко отражается в статистике продаж. Ни новые модели, ни временные скидки не смогут оживить рынок. Затянувшийся спад чётко даёт понять — необходимо действовать, причём глобально.

По прогнозам, в ближайшее время хороших новостей об авторынке ждать не стоит. Согласно прогнозу АЕБ, в 2016 году российский авторынок составит 1,53 млн автомобилей, что на 4,7% меньше, чем в прошлом году. Но эксперты уверены в еще более пессимистичном сценарии. Рынок продолжает идти на спад и в этом году вряд ли достигнет планки в 1,5 млн автомобилей, полагает Евгений Еськов. О положительной динамике в ближайшее время и вовсе можно забыть: первого серьезного роста продаж следует ожидать уже в следующем году, прогнозирует Чаплыгин.