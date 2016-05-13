Москва, 13 мая, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Чистая прибыль компании «РУСАЛ» за первый квартал 2016 года по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года снизилась на 78% — до $126 млн, говорится в отчетности, размещенной на сайте «РУСАЛа».

rusal.ru Выплавка кремния. Предприятие «РУСАЛ»

В свою очередь, выручка компании в первом квартале текущего года снизилась на 22,7% — до $1 млн 914 тыс. В первом квартале 2015 года выручка составляла $2 млн 477 тыс.

«Сложная ситуация в алюминиевой отрасли продолжала оказывать влияние на деятельность «РУСАЛа» в первом квартале 2016 года», — отмечается в сообщении.

В отчетности подчеркивается, что рыночная стоимость алюминия в среднем снизилась более чем на 3,5%, несмотря на то, что котировки на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на 1,3%.