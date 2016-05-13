Ростов-на-Дону, 13 мая, 2016, 09:24 — ИА Регнум. 21:20 в пользу «Астраханочки» завершился накануне первый финальный матч российской Суперлиги среди женских гандбольных команд. Гандболистки «Ростов-Дона» потерпели обидное поражение и уже готовятся к ответному противостоянию, которое пройдет на домашнем паркете. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 13 мая.

vk.com/rostovhandball Игрок ГК «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова

Игра дружины Яна Лесли не сложилась с самого начала, но что именно пошло не так, видимо, коллектив будет разбирать по приезду домой. Стоит отметить, что в Астрахань не поехала Екатерина Ильина.

Отметим, что ответная игра состоится 17 мая. При выигрыше ростовчанок еще один поединок пройдет 18 мая, победа будет присуждена команде, которая в финальной серии выиграет две встречи.

Напомним, что ростовчанки — действующие чемпионки России — вышли в финал без особого труда, несмотря на тяжелый график игр в текущем сезоне. Мало того, что подопечные Яна Лесли прошли длинный путь в Лиге чемпионов, так еще и помогли сборной России завоевать лицензию на участие в Олимпиаде-2016, которая в августе состоится в Рио-де-Жанейро.