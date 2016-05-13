Балад, Ирак, 13 мая, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Трое неизвестных открыли огонь по кафе в иракском городе Балад в ночь на 13 мая, в результате чего погибло по меньшей мере 12 человек, ранения получили еще 25 человек, сообщает Reuters со ссылкой на источники в медицинских учреждениях.

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Нападение произошло в расположенном на севере страны городе, в котором проживает преимущественно шиитское население.

Как отметил источник в правоохранительных органах, который пожелал остаться неназванным, данная территория хорошо охраняется, что означает, что нападавшие должны были пройти три полицейских кордона, чтобы добраться до своей цели.

Перестрелка стала третьим в череде кровавых актов нападением, в ходе которой 11 мая боевики террористической группировки «Исламское государство» осуществили теракт, в котором погибло по меньшей мере 80 человек. Днем позднее теракт был совершен в городе Абу-Грейб, где погибло два сотрудника полиции.