Москва, 13 мая, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снижаются после роста накануне, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йорской бирж.

wallsbox.ru Нефть

Июльские фьючерсы на марку Brent к 9:05 мск опустились до $47,80 за баррель (-0,586%), баррель WTI с поставкой в июне достиг $46,33, подешевев на 0,799%.

Торги 12 апреля марка Brent завершила на отметке в $48,08 за баррель (+1%), марка WTI стоила $46,7 за баррель, она также прибавила на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX 1%.

Нефть дешевеет на фоне укрепления американской валюты, вызванном ожиданием инвесторами отчёта министерства торговли США по объёму розничных продаж в апреле. Также на динамику торгов влияет фиксация инвесторами прибыли.