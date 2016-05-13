Самара, 13 мая, 2016, 09:13 — ИА Регнум. В Самаре вечером 11 мая на маршруте №13 был обстрелян трамвай, ехавший по улице Советской Армии в районе дома № 127. К водителю обратилась женщина-кондуктор, сообщившая о том, что услышала звуки трескающегося стекла. Находившиеся в этот момент в вагонах трамвая пассажиры не пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.

static.mvd.ru Пострадавший от пуль трамвай

Водитель трамвая обратился в ОП № 3 У МВД по Самаре, где рассказал, что сделал остановку, осмотрел повреждения, после чего проследовал в направлении Постникова оврага, куда и вызвал полицейских. Полицейские зафиксировали, что повреждены четыре стекла.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел устанавливают очевидцев случившегося, выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.