Грозный, 13 мая, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Фугасная авиационная бомба найдена в Шатойском районе. Ее обнаружили местные жители недалеко от районного центра. После поступления их сообщения в МЧС РФ по региону, были вызваны специалисты из Донского спасательного центра МЧС России.

95.mchs.gov.ru Бомба

Как сообщили ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе регионального управления МЧС, прибывшие на место специалисты вывезли авиабомбу на специальный полигон и взорвали. Как полагают в спасательном ведомстве, авиабомба пролежала в земле около 20 лет — со времен боевых действий на территории республики.

Такие опасные находки в Чечне не редкость. Так, только с начала 2016 года были обезврежены авиабомбы в Курчалоевском и Ножай-Юртовском районах. С 2012 года в Чечне ведутся работы по разминированию территории республики. За это время очищено от взрывоопасных предметов более четырех тысяч гектаров экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий, обезврежено и уничтожено свыше семи тысяч взрывоопасных предметов.

Тем не менее в республике все еще случаются подрывы людей на оставшихся после военных действий минах. Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Грозненском районе Чечни 11-летний школьник Хасан Хажмурадов получил многочисленные осколочные ранения в результате взрыва мины.

Читайте также: В Чечне обнаружена авиабомба, а в Дагестане — бандитский схрон с оружием

В Чечне на мине подорвался ребенок