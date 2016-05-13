Каир, 13 мая, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Россия и Египет в ближайшее время подпишут договор по поводу строительства первой в стране атомной электростанции «Эд-Дабаа». Об этом, как передает ПРАЙМ, стало известно после возвращения делегации египетских энергетиков из России, где атомщики обсудили финальный план строительства.

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«Окончательный контракт будет подписан в течение ближайших дней, в ходе визита в Россию был сделан пересмотр окончательного варианта контракта», — сообщил источник в египетском правительстве.

По некоторым данным, делегация из России в самое ближайшее время прибудет в Египет для продолжения изыскательных работ на месте будущего строительства АЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября 2015 года в Каире было подписано российско-египетское межправительственное соглашение о сооружении первой в Египте атомной электростанции в составе четырех энергоблоков мощностью 1,2 тысячи МВт каждый.

Тогда же стороны заключили соглашение о предоставлении Россией Каиру государственного экспортного кредита на ее возведение, который составит $25 млрд.

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