Саратов, 13 мая, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Глава УФССП региона Олег Ткаченко задекларировал годовой заработок в размере 1 млн 254 тыс. рублей. У него нет в собственности недвижимости, но он является владельцем автомобилей Nissan Pathinder и Hyundai Accent. Доход его супруги составил 71 тыс. 580 рублей, она владеет долей в квартире площадью 41,9 кв. м. В пользовании супружеской четы Ткаченко квартира площадью 77,8 кв. м, такие данные опубликованы на сайте ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.om-saratov.ru Руководитель УФССП России по Саратовской области Олег Ткаченко

Напомним, в 2014 году главный судебный пристав Саратовской области показал доход в размере 1 млн 172 тыс. рублей (его супруга — 59. тыс.). В пользовании у Ткаченко были две квартиры площадью 77,8 кв. м, 63 кв. м и кирпичный гараж — 36 кв. м, в собственности — автомобиль Nissan Pathinder, на него с супругой была оформлена машина Hyundai Accent.