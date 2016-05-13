Москва, 13 мая, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Brent вплотную подошла к максимумам конца апреля, однако дальнейшее ее движение выше 48,30 долл./барр. может быть ограничено не негативными факторами, а отсутствием значимых катализаторов, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Нефтяная вышка

«Всё, что может оказать влияние на актив, запланировано на американскую сессию, поэтому в первой половине дня, скорее всего, нефть будет удерживаться в рамках узких диапазонов. Внимание сегодня, 13 мая, привлечет отчет по розничным продажам США, который может надавить на позиции доллара, а, значит, опосредованно может немного поддержать спрос на Brent, номинированную в американской валюте», — пояснила Алена Афанасьева.

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«Кроме того, к закрытию торговой недели стоит обратить внимание и на очередной отчет от Baker Hughes по числу действующих буровых установок. Дальнейшее падение показателя может также оказать некоторую поддержку «черному золоту» и помочь протестировать указанный максимум с дальнейшей целью на отметке 49,00 долл./баррель», — предположила эксперт

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Как сообщает ИА REGNUM, 13 мая стоимость нефти снижается, находясь под давлением укрепляющегося курса доллара к ряду мировых валют, а также на фоне фиксации инвесторами прибыли после роста мировые цен на «черное золото» до новых максимумов 2016 года. Так, по состоянию на 08.08 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,52% — до $47,83 за баррель. WTI дешевела на 0,73% — до $46,36.