Благовещенск, 13 мая, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Более 60 очагов пожара действовало на территории Дальнего Востока за минувшие сутки, огонь охватил более чем 7,5 тыс. гектаров леса, сообщает 13 мая пресс-центр департамента лесного хозяйства по Дальневосточному Федеральному округу.

stroypuls.ru Огонь

Большая часть возгораний возникла в предшествующие дни, однако 19 новых очагов появилось в течение 24 часов, уточняют в ведомстве.

В Хабаровском крае 28 пожаров уничтожили 3114 га тайги, в Амурской области на площади 4096 га полыхало 26 пожаров, 4 очага действовали в Магаданской области на площади 305 га, 2 пожара в Республике Саха (Якутия) на площади 12 га, и один — в Приморском крае на площади 7 га. Общая площадь, охваченная огнем, достигла за сутки 7534 га.

В тушении пожаров было задействовано 1266 человек, 234 единицы техники, 6 вертолетов и 5 иных воздушных судов. Наиболее тяжелая ситуация с лесными пожарами — в Амурской области.

«К утру 13 мая ликвидировано 28 возгораний. Остаются действующими 33 пожара: 15 в Амурской и 14 в Хабаровском крае, 4 в Магаданской области. Работы по их тушению продолжаются», — говорится в сообщении.

В этом году на территории ДФО зарегистрировано 646 лесных пожаров на площади 176,9 тыс. га. В 2015 году за тот же период времени пожаров было меньше, всего 571, однако охваченная огнем площадь была сопоставимой — 172,6 тыс. га.