Пекин, 13 мая, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Китай занял четвертую строчку в списке стран с наибольшими производственными возможностями. Обновленный рейтинг крупнейших промышленных стран был опубликован 12 мая Академией наук КНР.

Стальная индустрия. КНР

Согласно статистике, приведенной китайскими исследователями, лидером в промышленной области являются США, на втором месте расположилась Германия, Япония замыкает тройку лидеров, пишет «Сина синьвэнь».

«Промышленность Китая совершила огромный рывок, вплотную приблизившись к показателям ведущих развитых стран. Развитие промышленности в КНР является ключевым направлением внутриполитической деятельности», — сообщается в докладе.

Среди главных сложностей, с которыми сталкивается КНР на пути к модернизации промышленности, выделяют избыточные производственные мощности и низкое качество продукции.

В 2015 г. Госсовет КНР обнародовал 10-летнюю программу «Сделано в Китае 2025», главной целью которой является достижение полного соответствия китайских стандартов производства и японских и немецких промышленных норм.

По состоянию на конец 2015 г. в Китае производится до 20% всех товаров мира.