Москва, 13 мая, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Небольшой потенциал роста валюты до апрельских максимумов сохраняется. Ровно до тех пор, пока нефть прекратит свое укрепление и застрянет в район 50 долл./баррель, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские рубли

«После этого в дело может вмешаться Банк России, который в прошлом году активно воспользовался резким падением курса доллара для пополнения своих валютных резервов. Напомним, что в середине прошлого года первый зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что планируется увеличить объем золотовалютных резервов России до 500 миллиардов долларов в течение трех-пяти лет. Таким образом, чтобы достичь этой планки ежемесячный прирост должен составлять не менее 1,8 млрд», — пояснила Афанасьева.

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«Это вполне выполнимо, если только резкие колебания курса рубля не заставят ЦБ вновь вмешаться в ситуацию, поэтому не исключено, что регулятор попытается воспользоваться столь привлекательным курсом доллара, чтобы немного приблизиться к установленной планке в 500 млрд. В таком случае, в ближайшие недели не исключены резкие колебания российского рубля с вероятностью ухода выше отметки 69,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 13 мая. Так, курс доллара снижен на 1,2821 рубля до 64,6907 рубля. Евро подешевел на 1,3368 рубля и составил 74,1137 рубля. Цена нефти Brent составляет $47,82.