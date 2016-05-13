Владивосток, 13 мая, 2016, 08:29 — ИА Регнум. В ближайшем будущем инвесторы ДФО смогут получить новые налоговые льготы. Совет Федерации 18 мая рассмотрит федеральный закон «О внесении изменений в налоговый кодекс Российской Федерации», особым пунктом которого являются льготы по налогу на добычу полезных ископаемых и налогу на прибыль, сообщали корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития.

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Экономика Дальневосточного Федерального округа нуждается в инвестициях со стороны — достаточно взглянуть на ситуацию с основными предприятиями региона. Чтобы вливания поступали активнее, необходимы новые льготы — новый законопроект их предусматривает.

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, эти льготы смогут получить все инвесторы, сделавшие вклад, начиная с 1 января 2013 года, что станет хорошим стимулом для экономического прогресса в регионе.

«Если в течение трех лет инвестор вложил в реализацию проектов 50 млн рублей или в течение 5 лет — 500 млн рублей, то он получает право на 10-летнюю льготу при уплате налога на прибыль и налога на добычу полезных ископаемых», — подчеркнул министр.

Сам механизм получения льгот будет усовершенствован: инвестор получает льготу в заявительном порядке, после достижения определенного уровня инвестиций в проект, льгота возникает по факту инвестиций, в уведомительном порядке.

«Инвестору не нужно ничего доказывать чиновникам, входить в какие то реестры, подписывать какие то соглашения. По факту, вложил деньги на Дальнем Востоке — получаешь льготу», — считает Галушка. Таким образом, льготу позволит получить непосредственно сам факт инвестиции в любой проект на Дальнем Востоке.

Если законопроект будет принят, то новация заработает с 1 января 2017 года. Только тогда инвесторы всерьез заинтересуются бизнесом во всем регионе.