Барнаул, 13 мая, 2016, 08:27 — ИА Регнум. В Алтайском крае пересчитали работников крупных, средних и малых предприятий и организаций, а также их среднемесячную зарплату с учетом централизованной части и дорасчета. Подробности сегодня, 13 мая, сообщает официальный сайт Алтайкрайстата.

Советский плакат ко дню железнодорожника

Всего в регионе зарегистрированы 626 277 работников. Большая их часть (51 736) занимается сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством. В обрабатывающих производствах заняты 99 540 человек, в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды работают 27 234 жителей Алтайского края. Еще 18 669 работников заняты в строительстве.

В сфере оптово-розничной торговле и ремонте заняты 80 971 человек, гостиничным и ресторанным бизнесом занимаются 8610 работников. В области транспорта и связи задействованы 45 324 человек. Финансовую деятельность осуществляют 11 998 работников. В сфере недвижимости работают 42 008 человек.

К кагоре чиновников отнесены 59 899 жителей Алтайского края. В образовании работают 84 873 человек. Здравоохранением и предоставлением социальных слуг занимаются 73 796 человек. В разряд «коммунальщиков» включены 17 881 работников.

Самая большая среднемесячная зарплата по полному кругу предприятий сложилась в сфере железнодорожного транспорта — 41 624 рублей. На второе место «запрятанного рейтинга» вышла финансовая деятельность. Среднемесячная зарплата в этой сфере за январь-март 2016 года составила 39 866 рубля.

А самыми низкооплачиваемыми работниками оказались те, кто занят в гостиничном бизнесе: зарплата там составила 11 824 рубля.

В наиболее многочисленной группе работников Алтайского края (сельском хозяйстве) среднемесячная зарплата одного работника составляет 14 493 рублей, тогда как средний заработок по всему кругу алтайских предприятий с начала 2016 года сложился в сумме 19 482 рубля.

В сравнении с предыдущим периодом прошлого года, рост зарплат зарегистрирован практически везде, но небольшой (всего на несколько десятых процента, — прим.). Исключение, в частности, составляет образование (96,9%): зарплата учителей, с среднем составила 14 448 рублей.