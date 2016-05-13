Токио, 13 мая, 2016, 08:19 — ИА Регнум. В Японии в рамках расследования «топливного скандала» начались обыски в офисе компании Mitsubishi Motors. Мероприятие проводится Министерством государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, передаёт телерадиокомпания NHK.

Офис Mitsubishi Motors в Японии

Сотрудники министерства пришли с обысками в главный офис автомобильной компании, расположенный в Токио в районе Минато, в связи с расследование «топливного скандала», разразившегося после сообщения о том, что Mitsubishi Motors предоставлял покупателям автомобилей неверные сведения о расходе топлива, занижая реальные показатели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «топливный сандал» возник в конце апреля. Выяснилось, что фирма заявляла заниженный расход топлива на ряд малолитражных моделей для привлечения покупателей.

Руководство Mitsubishi Motors призналось, что стендовые испытания автомобилей проводились с нарушениями и результаты расхода топлива, прописанные в документации, неверны. После этого заявления обыски начались в штаб-квартире компании.

Произошло резкое падение акций автопроизводителя, потребительский спрос на малолитражки также резко упал, причём не только на Mitsubishi, но и на ряд моделей Nissan Motors. Nissan пострадал из-за того, что машины Dayz и Dayz Roox производились на заводах Mitsubishi.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 мая, руководство Mitsubishi Motors пришли к соглашению, что 34% акций будут проданы Nissan Motors за 200 млрд иен (более $1,8 млрд по текущему курсу).