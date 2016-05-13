Омск, 13 мая, 2016, 08:13 — ИА Регнум. В Омской области в апреле 2016 года цены на продовольственные товары повысились на 0,3% (в апреле 2015 года — на 0,4%). Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, подорожали подсолнечное и сливочное масло, рыба и морепродукты, крупа и бобовые, плодовоовощная продукция и картофель, алкогольные напитки.

Виктория Морозова. Аdmomsk.ru Омский хлеб

При этом снизились цены на хлеб и хлебобулочные изделия, мясо животных и птицы, сахар, яйца.

По данным статистиков, стоимость минимального набора продуктов питания по Омской области в конце апреля 2016 года составляла 3 116,33 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом марта 2016 года его стоимость повысилась на 1,2%, с начала года — на 2,5%.

Цены на непродовольственные товары в апреле в регионе выросли на 0,4% (в апреле 2015 г. — на 0,9%). Подорожали ткани, одежда и обувь, трикотажные изделия, мебель, табачные изделия, строительные материалы, бензин. Снизились цены на медикаменты, электротовары, телерадиотовары, моющие и чистящие средства.

Средний уровень цен и тарифов на услуги в апреле 2016 года повысился на 1,8% (в апреле 2015 г. — на 0,2%). В Омскстате отметили, что это произошло за счет роста цен на услуги пассажирского транспорта, медицинские, бытовые услуги, услуги организаций культуры, страхования. При этом снизились тарифы на услуги связи, образования, услуги в сфере зарубежного туризма.

Добавим, индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2016 года составил 100,7%, с начала года — 102,2%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в марте текущего года индекс потребительских цен на товары и услуги в Омской области составил 100,3%. Цены на продовольственные товары в марте повысились на 0,4%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,5%. Средний уровень цен и тарифов на услуги снизился на 0,1%.