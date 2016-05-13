ЧМ-2016: Сборная России забросила в ворота Дании 10 шайб
Москва, 13 мая, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Сборная России разгромила команду Дании в четвертом туре группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Москве и Санкт-Петербурге. Встреча, состоявшаяся 12 мая в «Ледовом дворце ВТБ» в российской столице, завершилась со счетом 10:1.
Голами в составе российской «дружины» отметились: Алексей Марченко, Никита Зайцев, Максим Чудинов, Сергей Мозякин (дубль), Вадим Шипачев (дубль), Сергей Широков, Евгений Дадонов и Артемий Панарин. Автором единственной шайбы в ворота сборной России стал Янник Хансен.
Таким образом, сборная России одержала третью победу в четырех матчах и по праву занимает второе место в турнирной таблице группы А.
Следующую встречу подопечные Олега Знарка проведут против команды Швейцарии 14 мая в Москве.
Чемпионат мира-2016. Группа А. 4-й тур
Россия — Дания — 10:1 (3:0, 4:1, 3:0).