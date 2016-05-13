Ростов-на-Дону, 13 мая, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Накануне футбольный клуб «Ростов» стал героем сразу нескольких журналистских материалов. Жёлто-синие подарили своим преданным болельщикам несколько поводов для радости. Вместе с тем, прошедший день для подопечных Курбана Бердыева стал испытанием на прочность, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

vk.com/fcrostov «Ростов» после матча с «Динамо»

Во-первых, главная футбольная команда Дона получила лицензию на участие в еврокубках в сезоне 2016/17. Эту информацию подтвердил генеральный директор клуба Олег Лопатин, отметив, что эта процедура сложностей не вызвала в отличие от предыдущих лет.

Во-вторых, 28-й тур чемпионата России для дружины Курбана Бердыева завершился победой над столичным «Динамо» со счетом 3:1. Два мяча в ворота соперников отправил Сердар Азмун, третий гол забил Фёдор Кудряшов. Благодаря этому желто-синие вновь поднялись на вторую позицию в рейтинге. В активе ростовчан теперь 57 очков. Вперед донской коллектив пропустил только ЦСКА, у которого на два балла больше.

Подводя итоги встречи, рулевой команды был обеспокоен тем, что игроки плохо начали матч — «с какой-то неуверенностью, грузом ответственности». Но Курбан Бердыев рад, что команда пришла в себя после первого пропущенного меча от «динамовцев», ребята собрались и проявили характер. По его словам, вторая победа подряд была крайне важна для эмоционального настроя игроков.

Ну, а то, что вызвало искреннее недоумение, называется процедурой «допинг-контроль». Тестирование представителями FIFA проводилось в отношении всего стартового состава «Ростова», то есть 11 игроков. Раньше проверку проходили два-три футболиста от команды. Но сами желто-синие в результатах анализов не сомневаются. Возможно, необходимость допинг-теста для всех игроков связано с предстоящим участием футбольного клуба в еврокубках.

На официальной страничке футбольного клуба «Ростов» в социальной сети «ВКонтакте» болельщиков успокоили: «Все хорошо! Мы едем домой! Всех с победой!».